發生火警的是一家物流公司的倉庫，警消目前在搶救中。（葉書宏攝）

新北市中和區建八路某物流公司倉庫，今日上午10時許傳出火警意外，從外觀可看見明顯白煙，目前該公司員工已經疏散，警消也到場搶救中，詳細起火點與起火原因仍待查明。