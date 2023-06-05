發生火警的是一家物流公司的倉庫，警消目前在搶救中。（葉書宏攝）
發生火警的是一家物流公司的倉庫，警消目前在搶救中。（葉書宏攝）

新北市中和區建八路某物流公司倉庫，今日上午10時許傳出火警意外，從外觀可看見明顯白煙，目前該公司員工已經疏散，警消也到場搶救中，詳細起火點與起火原因仍待查明。

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