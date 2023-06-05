中和物流公司倉庫失火「悶燒中猛竄白煙」 員工緊急疏散 11:252023/06/05 中時 呂健豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 從外觀可看見明顯白煙冒出。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 發生火警的是一家物流公司的倉庫，警消目前在搶救中。（葉書宏攝） 新北市中和區建八路某物流公司倉庫，今日上午10時許傳出火警意外，從外觀可看見明顯白煙，目前該公司員工已經疏散，警消也到場搶救中，詳細起火點與起火原因仍待查明。 《證交所》KY公司添新兵 艾瑪斯科技控股送件申請股票第一上市 一組日製耐火磚 開啟台日2座百年博物館跨海交流 《半導體》茂矽世代交替 盧建志接總經理 #物流公司 #倉庫 #火警 #中和 #白煙 也許您會感興趣 推薦閱讀 廣達林百里默默耕耘20年 烏龜哲學終成贏家 08:122023/06/05 財經 《通信網路》新品助攻+友勁入列 友訊要「盈」下去 09:382023/06/05 財經 《基金》日股相對美股親民 2檔ETF避險套利 08:482023/06/05 財經 影》慘！老虎投手失控送再見暴投 主審「中彈」倒地 16:472023/06/04 體育 真水！石門水庫蓄水率重回5成 北部年底前有望解除旱象 15:292023/06/04 生活 具俊曄曝大S體虛！ 陸網挖她昔為美白「吃抗凝血劑」批：自食其果 18:422023/06/04 娛樂 華府智庫：中國未大規模擴大與俄羅斯的貿易 13:062023/06/04 兩岸 白家綺20歲「黑肉底舊照」流出 網驚：是個小男孩 12:332023/06/04 娛樂 NBA》愛德華茲跳槽WME 瞄準5年2.03億美元頂薪續約 10:022023/06/04 體育 美華府爆巨響！F-16急升空 攔截「闖禁區」詭異小飛機 08:362023/06/05 國際 遭控長期性騷女性「至少5人受害」前國民黨智庫研究員曾柏文深夜致歉 04:372023/06/05 政治 空巴可望拿下500架訂單創紀錄！印度最大航空公司是買家 07:382023/06/05 財經 影》龜山島磺煙大噴發 白煙直衝200公尺高 12:502023/06/04 生活 5月份大陸大宗商品指數止跌回升 整體供應量仍增長 10:012023/06/05 兩岸 AI正在對中國就業市場產生替代效應 白領崗位感受明顯 11:042023/06/05 兩岸 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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