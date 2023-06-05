日本神戶GPS跑者志水直樹今年發起「2023 GPS Run for LOVE極點環台」，18日從桃園中壢開跑，今天將從花蓮前往宜蘭。（羅亦晽攝）

日本神戶GPS跑者志水直樹2018年曾在花蓮跑出「花蓮加油」的GPS軌跡，替0206地震災民加油打氣。（羅亦晽攝）

日本神戶GPS跑者志水直樹今年發起「2023 GPS Run for LOVE極點環台」，18日從桃園中壢開跑，今天將從花蓮前往宜蘭，花蓮市公所團隊一早大陣仗的為其團隊加油打氣。（羅亦晽攝）

日本神戶GPS跑者志水直樹2018年曾赴花蓮，跑出「花蓮加油」的GPS軌跡，替0206大地震災民打氣，事隔5年後，他今天在「極點環台」活動中重返花蓮，花蓮市公所特別為其團隊加油打氣，感謝他們對花蓮的支持，期盼藉由運動觀光的交流為台日友好寫下最美好的篇章， 讓雙方情誼持續從民間發酵。

現年36歲的志水直樹為感謝台灣12年前對日本311大地震的幫助，今年與自行車跟拍記錄攝影製作人增尾圭亮發起「2023 GPS Run for LOVE極點環台」，18日從桃園中壢開跑，預計24天環島1圈1100公里抵達中壢，期間均使用GPS軌跡創作英文字母O，同時串連日本東京、仙台及大阪3處跑者，各自跑出L、V、E，共同創作「LOVE」，象徵台日友好。

今天是志水直樹環島第19天，將從花蓮和平出發，行經蘇花公路前往宜蘭，總行程約35公里，花蓮市公所在他與團隊出發前，特別為其加油打氣並致贈感謝狀，感謝他5年前曾到花蓮跑出「花蓮加油」的GPS地景藝術，為0206大地震災民打氣；志水與增尾另分別送給公所感謝狀及手作的木製清酒杯，感謝花蓮民眾的支持與鼓勵。

市長魏嘉彥說，志水直樹結合夢想與各地資源來台進行路跑活動，期間有很多台灣人響應，並加入其環島行列，不僅象徵台日之間的深厚友誼，更替雙方的運動觀光交流寫下好的開始；縣議員魏嘉賢則說，志水直樹是花蓮0206大地震發生首位到花蓮路跑，並替鄉親加油鼓勵的外國人，期許未來台日友好能持續下去。

志水直樹見市公所大陣仗的替他加油打氣相當驚喜，他說，疫情之後能再到台灣路跑，且見到這麼多人為他支持十分開心，感謝台灣人的陪同與支援，讓他與團隊能每天維持45公里的進度在路跑，預計6月10日抵達終點中壢，不過「一個人跑很無聊、寂寞」，希望大家能持續給他鼓勵。

據了解，志水直樹自2016年開始進行路跑活動，本來是小學老師的他，2018年那年在台灣單車環島後，回國便把工作辭掉，專職路跑，由於他在日本活動相當活躍，且會結合公益進行，如邊跑邊撿拾垃圾，曾有日本綜藝運動節目邀請他錄製影片後，便在日本掀起一股GPS地景藝術風潮。

此外，志水直樹也分享路跑19天的心得，他笑說，自己不怕下雨卻怕熱，前幾天跑到台東時，因太陽直接曝曬，加上海風吹拂，以致全身發燙，只能趕緊用冰塊冰鎮身體，讓自己「冷靜」下來。

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