櫃買中心依據「有價證券得為融資融券標準」第2條規定辦理上櫃有價證券得為融資融券審查，進典從去年11月21日上櫃至今已滿6個月，且符合前各項標準規定，今天起得為融資融券交易。開放信用交易第一天量價齊增，盤中最大漲幅來到4％。

進典第1季稅後淨利0.38億元，年增175.4％，每股盈餘1.15元，前4月營收3.25億元，年增26.7％，今年以來財務數字都維持成長表現，訂單能見度已經來到第3季，今年半導體及電力閥門合計營收占比從去年36％拉升至40％以上，石化閥門營收占比36％小幅增至37％。

進典透過與系統廠、氣體大廠合作切入台美半導體市場，目前也與法國工業氣體大廠合作爭取日本、美國訂單。大陸方面，正爭取中芯半導體上海臨港廠及天津擴廠訂單，也希望取得杭州吉海半導體、武漢楚芯半導體等訂單，今年大陸半導體產業有望貢獻業績。

能源方面，為美國客戶開發氫能源閥門，也切入美國電力大廠，獲得FLNG（浮式液化天然氣）開採設備相關應用訂單。除在今年2月參加美國電力展，6月預計再參加休士頓閥門展，瞄準電力能源、石化、天然氣、頁岩油氣開採市場商機。