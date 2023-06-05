Tachibana Securities研究部總經理Shigetoshi Kamada表示，上周五美股上漲為市場帶來支撐，這帶動資金繼續流入日本的風險資產。日本股市也處於較有利的位置，因為投資人預期日本央行將維持其寬鬆貨幣政策不變，他們會說「如果美股上漲，何不投資日本」。此外，日本公司為提高股東報酬所做的努力也提振了市場信心。

日本央行將於6月15日起召開為期兩天的政策會議。

在焦點股方面，Uniqlo母公司迅銷（Fast Retailing）早盤收漲近3%，給日經指數帶來最大的提振。科技業投資大戶軟銀集團漲1.74%，機器人製造商發那科（Fanuc）漲3.22%。

受油價上漲激勵，能源探勘股和煉油股均上漲逾2%。

因費城半導體指數下跌而走弱的晶片股反彈，半導體設備廠東京威力科創（Tokyo Electron）和Screen Holdings早盤分別收漲0.13%和0.34%。