總統參選人、民眾黨主席柯文哲正在訪日，5日上午前往早稻田大學演講，陸生在問答時針對兩岸議題犀利提問，被問起「是否認為中華民國包括大陸地區？」面對敏感問題，柯文哲妙回引發現場哄堂大笑。

早稻田大學台灣研究所今天邀請柯文哲演講，主題為「台灣民主發展的進程，新階段的挑戰」開放全校師生參與。由於教室並不大，約70、80人踴躍參加，現場也有不少陸生、台籍留學生，長期觀察台灣政治的日本學者小笠原欣幸也到場聆聽。

有大陸留學生犀利問道，現階段兩岸政策還包括兩岸一家親嗎？柯作為中華民國總統參選人，是否認為中華民國包括大陸地區？

柯文哲說，兩岸一家親是這樣，他還是主張一家親比一家仇好，交流比斷流好、對話比吵架好，最重要是台灣跟大陸，基本上我們還是同文同種，有相同的歷史語言宗教文化，今天只是因為政治制度跟生活方式的不同，所以並沒有理由完全不來往。

柯文哲接著反問，「你是大陸來的，你怎麼會問我中華民國有沒有包括大陸地區？」在場學生大笑，該名陸生回說，「因為我認為包括」，柯妙回「你確定你回的去中國嗎？」，陸生答稱，「應該可以」，柯則笑答I hope so（希望如此）。

另一名上海留學生表示，自己研究計畫是寫前總統馬英九與大陸國家主席習近平兩個人在新加坡的世紀會面，詢問柯若當選總統，會考慮和馬英九一樣前往新加坡進行兩岸領導人會談嗎？如何繼續改善兩岸關係？

柯文哲回應，作為一個外科醫生，他強調是務實，要不要跟習近平見面，重點是要談什麼、要做什麼、目的是什麼，這才是重點，而不是為了見面。

柯說，第二點，兩岸之間一定有爭執，所以常常是這樣，沒有爭執的先做，文化上的交流總是爭議最少，例如舉辦象棋比賽、圍棋比賽，應該不太會有人反對，經濟上大家一起賺錢這也可以，那政治上就可以擺在後面看。

柯文哲表示，過去在講九二共識，坦白講，我們要克服第一個問題是，「我們到底有沒有共識要追求共識」，這才是要先解決，如果這一關沒有的話，後面都談不下去。

一名早稻田大學台灣留學生會前會長詢問柯如何做司法改革。柯表示，2020年選舉有個口號叫「台灣重開機」reset，他去當台北市長時，發現裡面問題一大堆，可是怎麼清都清不完，所以一個方法就是，從現在開始，不准再做奇奇怪怪的事情，通常執政會失敗是一上任就追究過去責任，發現陷在裡面無法脫生。

柯文哲舉例，台北市大灣北段違反土地分區使用規範的有1678戶，如果1戶有什麼困難，但如果1678多戶，這是怎麼形成的？只能說就把它解決掉，從現在開始不行，要開始處理。

柯文哲說，這問到轉型正義的問題，為了這一題，他問過前波蘭總統華勒沙，說轉型正義三原則，解決現在問題、預防以後發生、追究過去責任，重點是順序要對。

柯文哲表示，台灣轉型正義會失敗，是因為一開始把追究過去責任當政治工具在用、打擊政黨在用，所以一開始就一塌糊塗做不起來，這也是華勒沙當面跟他說的轉型正義重點，看到司法不公，他也同意，所以為什麼台灣要有重開機機會，從現在開始，一個新的政治文化要出現，若過去政治文化沒改變，你問的問題永遠沒辦法解決。