百貨年中慶陸續登場，大葉高島屋百貨自6月8日至7月3日舉行年中慶，以「美好的‧華麗年代」為主題，於館內陳列日本大正時期最具代表性藝術家「竹久夢二」的復刻版美人畫作展，重現百年前大正浪漫的黃金歲月，並推出指定波段消費滿額即可兌換「夢二款」限量來店禮。

大葉高島屋繼5樓全新樓層與12樓改裝新進駐的POYA Beauty、大創、生活工場、玩具反斗城，以及牛角Buffet北部首店等新櫃，開出亮眼好成績，6月趁勝追擊，日本第一涮涮鍋專門店「温野菜」、「糖朝」、米其林餐盤推薦的北投酒家菜「興蓬萊」台菜海鮮餐廳陸續登場，看好新櫃與樓面改裝帶來的新氣象，預估較去年成長至少5成。

竹久夢二被譽為20世紀初期日本商業設計先驅，曾為180 多種雜誌繪製2,200多幅插圖與出版品設計花紋圖騰等，他的作品影響後代甚鉅。大葉高島屋本次來店禮特別選用夢二著名的椿花、銀杏、蔓草等紋樣設計，搭配實用的生活小物如小提袋、口金包、野餐墊、野餐籃，活動期間各波段單筆滿1,200元起，即可獲得乙個，讓日常生活充滿夢二式的浪漫風格。

日本大正年間（1912年～1926年）正積極引入歐洲文化，與日本傳統文化產生碰撞結合，形成獨特的「和洋折衷」風格，並體現在音樂、繪畫、建築、飲食等各大領域，同時期著名文豪「夏目漱石」為此創造「大正浪漫」一詞，像是日本最早針對擁有高消費力貴婦所出版的高級女性雜誌婦人Fujin Graf，竹久夢二就曾多次操刀繪製封面。