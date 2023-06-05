國民黨立法院黨團今日質疑，政院拍板軍公教人員調薪4％，退休公務員退撫卻縮水。針對明年公務人員退休給付是否調整，行政院發言人林子倫5日表示，政府將依「公務人員退休資遣撫卹法」第67條規定，視各法定要件成立情形，依相關制度及程序進行討論與處理，若確認，調整金額將於明年元旦起實施。

依公務人員退休資遣撫卹法第67條規定，公務人員退休後所領月退休金，或遺族所領之月撫卹金或遺屬年金給付金額，於中央主計機關發布之消費者物價指數累計成長率達正負5％時，應予調整，其調整比率由考試院會同行政院，考量國家經濟環境、政府財政與退撫基金準備率定之；或至少每4年應予檢討。

而行政院與考試院去年會銜公告，同步自去年7月1日起調高2％，適用退休軍公教人數約53萬餘人。

林子倫表示，行政院日前已與考試院就此項議題進行溝通聯繫，將預先於明年度預算編列中因應準備，以確保軍公教退休人員或遺族相關之權利。未來各法定要件若確認成立，調整後給付金額亦會於明年1月1日起開始實施，請社會各界放心。