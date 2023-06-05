英國鏡報報導，一名23歲男子發現在工地上班的收入無法應付生活開銷後，開始拓展副業，在網路上轉售生活用品，沒想到短短一年就已經賺進18萬英鎊（約新台幣688萬）的利潤，讓他決定辭去原有的穩定工作，全心發展電商工作。

該名男子盧克（Luke Williams）在2020年6月從大學畢業後，發揮測量與建築專長至工地工作，但收入難以負擔龐大支出，開始在臉書購買舊手機，在eBay上轉售，起初只想每個月多賺1千英鎊（約3.8萬）貼補開銷。

隨著電商業務步上軌道，盧克開始接觸亞馬遜物流（FBA）電商，可以從經銷商進貨，銷售範圍也不斷擴大，包括手機、空氣清淨機、絞肉機、甚至是兒童玩具都有賣，盧克每個月的收入大幅增加至3萬英鎊（約新台幣114萬）讓他決定在去年1月辭去原本的工作。

短短一年來，盧克賺進18萬英鎊（約688萬新台幣）的利潤，讓他有能力雇用2名員工，還可以還清帳單、搭乘商務艙往來阿拉伯聯合大公國。

盧克指出，過去一段時間，不只食物的價格上漲，油價也水漲船高，人們不想開車去消費，選擇上網購物送到家，這樣的想法形成商機。