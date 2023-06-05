新北市板橋五權公園地下停車場完工。圖/新北市政府提供

受到前瞻補助興建的新北市板橋區五權公園地下停車場於5月底完工，新北市長侯友宜今（5日）天上午特地前往視察，侯說，五權公園地下停車場目前正進行細部收尾工作，預計9月底啟用，新北市前瞻補助停車場完成數量是全國最多，也是最快。

新北市板橋五權公園地下停車場完工。圖/新北市政府提供

侯友宜表示，新北市前瞻停車場核定23案，總經費需求137.61億元，中央補助41.22億，新北市自籌高達96.39億，加上五權公園地下停車場計完工12案，施工中有7案、設計發包中有4案；侯友宜表示，他上任以來，新北市總計投入71億元、新建81處立體、平面停車場，提供了1萬73個汽車停車位、1萬1662個機車停車位，大幅紓解民眾停車需求；雖然前瞻補助的23案停車場僅是新北市停車場建設的一小部分，新北市政府仍持續以最高標準，嚴格監督工程品質和工程進度，以如期如質提供最優質的停車環境和服務。

新北市交通局長鍾鳴時指出，板橋區前瞻補助停車場共7案，加上五權公園地下停車場，板橋區計有4案完工，另外的溪北公園、忠孝公園地下停車場在今年5月分別動工及進行架設圍籬、移植樹木與整地等前置工程，板橋區信義國小地下停車場案則預計6月開標，市政建設持續向前推進。

交通局停車管理科科長蔡柏坤表示，板橋五權公園位於廣權路，鄰近土城區，交通流量大，而周邊大都是傳統公寓社區，缺乏停車空間；五權公園地下停車場案總工程經費為4億7385萬元，前瞻計畫補助2億622萬元，結合公園重新規劃、興建地下3 層地景式停車場，提供350個汽車停車位、50個機車停車位，預計將於9月底啟用，將可緩解在地停車需求。