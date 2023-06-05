新北市林口區今日上午發生轉彎車未禮讓行人造成的交通意外，1名正在過馬路的清潔人員遭左轉遊覽車撞上，雖然送醫後並無大礙，但遊覽車轉彎時未依規定停等、禮讓行人，司機遭警方依法開罰，最高可處3萬6千元以下罰鍰。

據了解，駕駛遊覽的李姓司機（50歲），今日上午8時許行經林口竹林路要左轉中山路時，未依照規定停等、禮讓行人，因此撞上正在過馬路的清潔人員許姓女子（31歲），所幸許女意識清楚，送醫治療後沒有大礙。

警方到場後對李男實施酒測，雖然沒有酒駕情形，但因車輛轉彎時未禮讓行人致人受傷，警方將依違反道路交通管理處罰條例第44條第4項開罰，將處7200元以上、3萬6千元以下罰鍰。

警方呼籲駕駛人遵守「路口慢看停」觀念：「慢」接近路口，減慢速度；「看」隨時擺頭察看左右後方有無人車；「停」暫停讓行人穿越道的行人優先通行，確實尊重行人合法路權，以維護道路交通安全。