繼抹布水煮牛肉麵後，連鎖豬排店也爆出衛生疑慮，一名女網友說，上周六（3日）和男友去知名連鎖豬排店用餐，吃到一半發現小菜牛蒡絲裡的芝麻模樣怪怪的，細看竟然是小蟑螂，向店員反應對方卻說換一盤小菜，但她已反胃到不想吃，回家還狂拉肚子，事後看照片發現，原來小菜裡不只一隻蟑螂，還有兩隻藏在裡面，嚇到此生不敢再光顧。

這名女網友在臉書「爆料公社」發文，原本想說小菜裡有一隻蟑螂就算了，但回家看到照片竟不只一隻，覺得太噁心，決定告訴大家「一盤牛蒡絲有好多隻小強，把小強當芝麻在撒，衛生堪憂啊！」她說，6月3日與男友到連鎖豬排店用餐，等半小時餐點才上，餓到菜一上桌馬上吃，結果吃到一半發現牛蒡絲怎麼黑黑的，原來是一隻小強，覺得超噁心。

原PO表示，當下馬上跟店員反應牛蒡絲裡有蟑螂，雖然對方態度不差，但聽到要再補她一盤小菜時，原PO一口回絕「裡面都是小強，真的不用了」，之後回到家原PO開始狂拉肚子，翻出男友在菜上桌時拍的照片發現，小菜裡的蟑螂竟不只一隻，還有兩隻夾在裡面，讓原PO崩潰「此生再也不吃了，噁！」

貼文PO出後，許多網友看到也覺得噁心，「一隻就算了，還很多隻……」、「我去的店也是一樣小強到處跑，餐都不想點直接走人」、「別再爆啦，前有抹布牛肉麵，後有芝麻蟑螂，還有滷肉鍋底下的硬幣，台灣外食美味的秘方都被你們爆出來了」還有人表示，可去消基會投訴，「若身體產生不適有醫生證明，可向店家求償，若多人同問題打1999向當地衛生局投訴也會被稽核」。