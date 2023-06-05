再對一次！3-4月期千萬發票有19張 11:442023/06/05 工商 傅沁怡 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今年3-4月期統一發票千萬特別獎中獎號碼「20783987」，200萬特獎中獎號碼「04135859」。財政部統計，共有19張千萬元發票和17張200萬元發票。詳細清冊財政部下午會再公告。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 月花50萬吸毒！富二代4年燒光2千萬 遭逮時毒癮發作狂抖 《盤中解析》台股驚驚漲再創高 看好產業報你知 《文創股》大宇資印度遊戲封測湧熱潮 開放預約登錄 #月期 #中獎號碼 #再對 #千萬發票 #統一發票 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸國家發改委：破除地方保護主義 壓實建設全國統一大市場 12:002023/06/05 兩岸 為提振石油價格 沙烏地7月每天再減產100萬桶 04:392023/06/05 財經 《電子零件》南電5月營收近27月低 Q2營運估落底 12:182023/06/05 財經 神舟十五號帶回大陸第4批太空實驗樣品 再生稻亮相 09:312023/06/05 兩岸 永續才是王道！朝陽獲大馬發明展3金2銀 10:322023/06/05 生活 香港5月PMI降至50.6 對陸新訂單13年來最強勁 11:262023/06/05 兩岸 陸工信部長金壯龍：全面推進6G技術研發 10:162023/06/05 兩岸 政壇性騷頻傳 民進黨團：檢討防治管道、不排除儘速修法 12:112023/06/05 政治 國際鋼市最快7月是拐點 樂觀迎接Q3需求回暖 中鋼、中鴻、燁輝等受惠 10:372023/06/05 財經 雨炸高雄卻下錯地方 陳其邁：離水情燈號調整只差一步 10:552023/06/05 生活 3、4月發票19張中千萬大獎！幸運兒僅花46元 詳細地點曝光 10:312023/06/05 財經 美中軍艦險碰撞！ 蔡正元爆1內幕：他們在挑釁 07:482023/06/05 政治 陸生犀利問「中華民國包括大陸嗎？」 柯P妙回全場笑歪 11:342023/06/05 政治 澤倫斯基：中國比俄羅斯更強大 可以發揮重要作用 10:072023/06/05 國際 AI正在對中國就業市場產生替代效應 白領崗位感受明顯 11:042023/06/05 兩岸 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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