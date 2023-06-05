農委會說明，111年度水稻收入保險，計有15個縣市、136個鄉鎮市區，共2.1萬位農民，獲得理賠4.3億元，保障範圍不限於天災，亦包括病蟲害。

該保險分為「基本型」及「加強型」，「基本型」保險為全面納保項目，農民無須繳納保險費，由農委會全額補助，理賠基準為各鄉鎮市區的產量減產超過2成，每公頃可獲理賠新台幣1.8萬元。

「加強型」保險提供沒有申報公糧之農民自由選擇加保，2期作理賠基準為各鄉鎮市區的產量減產超過1成啟賠，並區分為一般加強型及優質加強型，兩者保費相同，優質加強型僅限「契作集團產區營運主體」，或取得「有機」、「產銷履歷」或「友善環境耕作」驗證之農民可加保，可獲得較高的理賠金額，以適度引導種植高品質稻米，提升產業競爭力。

保費部分，農委會補助二分之一保險費，且部分縣市政府亦加碼提供補助，農民最低只要繳交1成保險費，保單即可生效，大幅降低保險費負擔。

農委會進一步表示，為避免農民奔波往返，農民如未於1期作時，併同投保1、2期作「基本型」保險，仍得於2期作申（補）報種稻作業時併同投保；至於投保「加強型」保險部分，因涉及保險費繳納事宜，仍請農民逕洽種植所在地農會辦理。

此外，稻米契作產銷集團產區之營運主體及組織型大專業農，得至任一種植地之承保農會辦理投保。

農委會強調，為保障實際耕作者權益，水稻收入保險為實際從事稻作生產者始可投保，為簡化其投保作業程序，倘其非為土地所有權人，如無法取得租約，以本人切結方式即可辦理投保。

因應全球氣候變遷日趨嚴重，農業經營風險相對提高，面臨的災害型態多元，為協助農民分散營農風險，近年來致力推動農業保險，目前已開發27種品項、42張保單，呼籲農民朋友踴躍投保，強化災變因應能力，以使營農生活有保障。