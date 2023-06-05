行政院主計總處預計6日發布5月CPI年增率，預估5月CPI年增率有機會回落到2％左右，較3、4月2.35％漲勢稍微趨緩，但可能連續22個月超過2％通膨警戒線。

王美花說，台灣非常重視物價波動，經濟部來說，中油台電對這些國際燃料價格也都有審慎因應，國營事業也都有吸收，無非就是要讓國內物價可以穩定，整體的各部會管的品項都有在行政院討論，供應充足、穩定物價這是政府會持續做的事。