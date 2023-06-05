新店十四張（B單元）區段徵收案6月起啟動地上物查估，近期將陸續以公文通知土地所有權人，預計年底辦理協議價購，最快明年10月動工，將與中央新村北側串連，成為新北市溪南商業發展、休閒遊憩兼具空間。

新北市地政局表示，「新店十四張(B單元)區段徵收案」開發面積約34公頃，範圍東橫跨新店中正路兩側，西臨溪園路，南以十四張路為界，北至復興路，位處捷運環狀線及安坑輕軌交會。

配合大眾運輸導向發展，區內規劃3.59公頃商業區、10.88公頃住宅區，另劃設公園、社會福利設施、學校、停車場（、機關、抽水站及道路等公共設施用地約19.34公頃，透過道路系統串聯。

地政局說，本區開發完成後，將可連接南側已開發完成的新店中央新村北側附近地區區段徵收區，完善地區發展，打造溪南商業發展、休閒遊憩兼具都市防災之宜居空間。

新北市政府地政局補充，本案曾於109年辦理地上物查估作業，距今相隔近3年，為保障民眾受補償權益，爰辦理地上物複查作業，屆時將請地上物所有權人、管理人、耕作人及土地所有權人依通知時間、地點到場辦理。