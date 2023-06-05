矽谷半導體女王、超微半導體（AMD）董事長兼執行長蘇姿丰（Lisa Su）近日獲頒清華大學名譽博士，校長高為元親自到美國德州奧斯汀頒授證書，蘇姿丰表示，非常榮幸獲此殊榮，對她更是別具意義，因為她的父親也畢業自清華，即起她也加入了清華大家庭。

清華大學校長高為元此次親自頒授清華大學名譽博士證書及永久校友證予蘇姿丰，高為元說，蘇姿丰和他一樣出生在台灣、很小就到美國，因此他很了解蘇身為女性，又是亞裔，在美國社會發展需要付出更多的努力，才能打破玻璃天花板的限制，成為半導體領域的佼佼者，她在這一切成就背後付出的努力，使她成為清華人學習的榜樣。

清華大學指出，蘇姿丰1969年出生於台南，3歲時移民美國，取得麻省理工學院電機工程博士學位。畢業後，曾任職於德州儀器、IBM等高科技公司，2012年出任超微全球業務部門資深副總裁兼總經理，並在2014年被提名為執行長，成為超微史上第1位女性執行長，2022年出任超微董事長。

華爾街日報曾報導蘇姿丰領導超微轉型成功的故事，認為蘇在超微搖搖欲墜時，選擇鞏固核心產品優勢，做出了正確的決定。

在疫情之前，蘇姿丰也登上全球身價最高的CEO，美聯社與專門分析高階主管薪資的機構 Equilar 2019年宣布蘇姿丰以5850萬美元（17.5億台幣）年薪，名列標準普爾500企業收入最高的CEO。

蘇姿丰同時獲獎無數，2018年獲得全球半導體聯盟頒發的張忠謀模範領袖獎，並被任命為全球半導體聯盟主席。2020年當選美國藝術與科學學院院士。2021年電機電子工程師學會（IEEE）授予她半導體最高榮譽「羅伯特·諾伊斯獎章」（Robert N. Noyce Medal），這是首位女性獲此殊榮。同年，美國總統拜登也任命蘇姿丰為總統技術顧問委員會成員。

此外，蘇姿丰是清華大學自1996年後頒授的第41位名譽博士。清華名譽博士包括諾貝爾物理獎得主楊振寧、中研院前院長李遠哲、台積電前董事長張忠謀、奧運田徑選手「飛躍羚羊」紀政、國際知名動物保育人士珍古德、央行前總裁彭淮南等人。