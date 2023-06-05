女星謝欣穎自2021年4月認愛王柏傑以來，小倆口的一舉一動都備受外界關注，感情至今非常穩定，而謝欣穎4日在社群曬出一系列「近期生活」照，其中幾張與男友的恩愛照，瞬間閃瞎大批網友。

謝欣穎4日在IG上傳一系列生活照，當中可見看謝欣穎紮起頭髮，王柏傑抓著她的手、輕靠在她的胸前，兩人面向鏡頭燦笑的模樣，感覺空氣中也瀰漫甜蜜氛圍；此外，他們3日現身新莊體育館看籃球賽的合影中，謝欣穎穿著一字領黑上衣，搭配卡其色長褲，整體顏色搭配與男友的穿搭相似，一起穿情侶裝的舉動，也讓網友直呼超閃，而文案中謝欣穎有感而發地表示，近期生活無論在郊區或市區「無論在哪，都是在享受著人生啊」。

照片曝光後，許多粉絲留言直呼快被閃瞎了「怎麼有好幾張是空白的」、「哇好難得看到合照，好美～」、「啊～撒糖啊～感到畫面內外都幸福滿滿」、「滑到最後一張不自覺馬上姨母笑」、「好閃好閃，繼續甜甜蜜蜜」、「好喜歡這系列照片」。

事實上，王柏傑與謝欣穎是因演出《華燈初上》而發展出的戀情，雖先前曾傳出分手消息，但兩人隨後也各自發文闢謠，如今看到兩人再度放閃，可見感情依舊非常穩定，對於結婚規劃，王柏傑過去受訪時曾提到，自己屬於可能明天突然結婚的「行動派人士」，強調自己活在當下。