合正今天舉行股東會，合正科技原為PCB材料廠，大宇資(6111)入主後啟動轉型，為提升營運競爭力及未來長期發展，合正以總投資金額12.94億元取得三江電機企業76.49%股權，並透過三江公司組織調整與子公司江富企業公司合併，以三江公司為合併存續公司，將三江公司持股達100%，跨入變壓器領域，由於重電機產業屬內需型產業，且近年來台電為求供電穩定，全國電力變壓器汰舊換新，三江公司為台電承製能力評鑑合格廠商，合正併購三江電機企業，跨足變壓器領域，並於3月開始認列，為營運增添新動能。

受惠於開始認列營收，合正第1季稅後盈餘為245萬元，每股盈餘為0.01元，累計前4月合併營收為3.67億元，年增226.61%。

目前合正已順利拿下20多億元台電標案，訂單能見度已達2024年8月；謝炳輝表示，目前合正科技7至8成營收來自三江電機，隨著併購效益顯現，今年營運可望比去年好。

為償還銀行借款、充實集團營運資金及因應公司未來長期發展等需求(包括但不限於轉投資、購置廠房設備等用途)，今天股東會通過授權董事會視市場狀況及公司需求情形，於適當時機依證交法第43條之6規定於不超過3000萬股之額度內辦理私募現金增資發行普通股，每股面額新台幣10元；合正表示，此次私募普通股價格由股東會授權董事會視私募當時市場價格而訂，發行價格以不低於參考價格之八成為私募價格訂定之依據(以召開董事會決議私募價格之當日為定價日)，實際訂價日及實際私募價格，擬提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況於股東會授權成數以上訂定之。