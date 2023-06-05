上周五道瓊指數飆漲701.19點或2.12%，標普500指數漲1.45%，那斯達克指數漲1.07%。美國朝野兩黨達成債限協議、避開了倒債危機，以及數據顯示美國就業市場仍然強勁，但薪資通膨放緩。
NH Investment Securities分析師Na Jeong-hwan表示，隨著美國總統簽署債限協議，現在債務違約風險已經消除，但韓股卻沒有太多上漲空間。
重量級晶片股三星電子和SK海力士均下跌約0.8%，給韓股帶來壓力。
上周五費城半導體指數收跌0.15%，表現相對疲弱。
其他權重股方面，電池製造大廠LG Energy Solution暫漲0.51%。現代汽車漲0.5%，其關係企業起亞（Kia Corp）漲0.23%。網路巨頭Naver和Kakao均上漲約0.5%。
外資買超韓股329億韓元。
韓元跌0.31%，報1,309.7兌一美元。
南韓周二（6月6日）適逢「顯忠日」國定假期，韓股休市。
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