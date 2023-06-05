累計京城銀前5月自結合併淨收益37.07億元、年增達1.3倍，稅前淨利19.67億元、年增達65.44％，稅後淨利15.73億元、年增達近1.13倍，稅前每股盈餘1.77元、稅後每股盈餘1.42元。

觀察京城銀5月利息淨收益4.89億元，月增0.52％、年減6.5％，表現大致持穩。不過，手續費淨收益1.98億元，月增達33.75％、年增5.28％，其他淨收益2.94億元，月增達近7.38倍、年增達66.63％。

累計京城銀前5月利息淨收益23.78億元、年減5.02％，手續費淨收益9.04億元、年減2.94％，核心業務動能略微暫緩。不過，受惠整體資本市場回穩，其他淨收益4.23億元，較去年同期虧損達18.27億元大幅轉盈，使整體獲利表現較去年同期反彈。

京城銀指出，美債上限問題為近期全球關注的焦點之一。儘管最新消息顯示，美國兩黨協商達成協議、眾議院通過法案、將債務上限延至2025年1月，然該議題過去幾個月已影響全球市場投資人的不安和不確定性，並導致市場出現波動和增加風險情緒。

儘管美債上限問題主要影響美國內部，但影響力達全球範疇，關係全球對貿易和投資信心，台灣作為高度開放且依賴出口的經濟體，對全球貿易和金融穩定極為敏感。京城銀將持續關注美債上限議題發展，審慎判斷市場情勢，伺機調整資產組合及嚴控全行資產品質。

截至5月底，京城銀逾放比維持0.02％，逾放覆蓋率8088.18％，整體放款覆蓋率1.46％，維持一貫高品質資產水準。展望後市，京城銀聚焦調整存放款結構，對股債市投資收益看法亦趨守、維持穩健策略，在存放利差回升、受提列減損影響減少下，有助獲利表現改善。

京城銀已於5月23日召開股東常會，通過2022年財報及盈餘分派案、決議配息1.1元，將於7日除息交易。京城銀股價今（5）日在買盤敲進下開高穩揚逾1％，早盤上漲2.23％至36.65元，創去年12月中以來近半年高點。