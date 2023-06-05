有國民黨立委憂心國民黨總統參選人侯友宜民調低迷，沒有議題主導力，應想辦法提升。侯友宜今（5）日批評，民進黨執政下民生凋敝、黑金橫行，已是結構性的問題；中央無法全力給地方支援，地方民眾反映中央沒能力處理，行政效率怠惰，所以要凸顯我們有能力做的比民進黨更好，贏得民眾的信心，這才是我們要主導的議題。

侯友宜說，這幾年在民進黨的執政之下，我們看到民生凋敝、百廢待興，不管是缺電以外，還有物價通膨，也看到黑金橫行，這些議題已經變成結構性的問題。

侯友宜舉例，新北市在整個地方施政上，也碰上中央在很多議題上，完全沒有辦法在地方的需求上給予全力的支援，所以往往在地方施政民眾所反映的聲音，中央也沒有能力去處理，甚至行政效率怠惰，讓我們的速度更慢。

侯友宜強調，為什麼要讓民進黨政黨輪替？我們為什麼做的會比它好？民眾所關心的，民進黨做不到的，我們要用這些議題來凸顯我們有能力，比民進黨做到更好，贏得民眾的信心，這才是我們要主導的議題。

侯友宜表示，我們面對這些種種的問題挑戰，必須要傾聽民意以外，也會到地方各縣市來了解面對的挑戰，中央跟地方一定要同心其力以外，更重要一定要展現中央能夠體恤地方，解決地方的問題。