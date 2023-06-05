苗縣大湖山林大火20多小時 空勤直升機支援救火

苗栗縣大湖鄉新開村十份山區昨天發生山林火警，救災過程有10名消防、義消人員因為吸入過多一氧化碳而嗆傷送醫，火勢持續延燒20多小時，苗縣消防局5日上午7點申請空勤隊直升機支援，透過空中灑水，目前已有效壓制明火，並持續申請空勤總隊吊掛滅火中。

苗縣府消防局於昨中午12點33分接獲民眾報案，指苗栗縣大湖鄉新開村十份山區發生山林火災，現場燃燒物為木材及雜草，燃燒面積約1000平方公尺，由於因火場位處山谷搶救不易，還因風勢改變，導致10位消防、義消人員，吸入一氧化碳造成身體不適，陸續送醫，所幸均無大礙，目前有2名消防隊員仍住院觀察，其餘已經出院。

由於火場位於大湖新開山區，人員無法到達灌救，火場延燒超過20小時後，苗栗縣消防局今天一早7點申請空勤總隊直升機支援，直升機共執行20梯次空中灑水，目前只剩底層火勢持續悶燒，消防局仍監控火場。