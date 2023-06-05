台東縣議會第20屆第1次定期會，清點現場出席人數未過半而提前散會。（翻攝照片／蕭嘉蕙台東傳真）

台東縣議會第20屆第1次定期會於2日提前閉會，但縣府尚有11項提案未審，原訂於8月召開臨時會再審，但考量多項提案攸關地方民生、產業發展，尤其是熱氣球嘉年華舉辦在即，恐面臨經費動支不得，為此，台東縣議長吳秀華今表示，將提前在6月中旬召開臨時會審查。

台東縣議長吳秀華解釋，6月2日定期會最後一天提前閉會，是因為有議員提出清點人數，現場出席人數未過半而宣告散會，考量縣府11項提案包含熱氣球嘉年華在內，攸關地方民生、產業發展且部分提案執行期將屆，因此原訂於8月召開的臨時會，會期將提前至6月15日。

據了解，目前卡關的提案有國發會核定今年台東縣第3期綜合發展實施方案，包括台灣國際熱氣球嘉年華活動費用、山地離島居民轉診交通補助、專科醫師支援台東及緊急醫療相關費用，及成功地區石雨傘環境改善等計畫。

至於國發會核定112至113年花東基金鄉鎮市公所提案計畫，包括阿朗壹北端入口露營區景觀改善計畫，以及達仁、大武、關山、池上、東河、台東、卑南、池上、蘭嶼、成功、海端、鹿野等公所共20個案子皆尚未通過。