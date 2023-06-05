近期大陸國常會研究落實全國統一大市場政策，大陸國家發改委副主任李春臨5日在大陸國新辦舉行的政策例行吹風會上表示，具體要針對突出問題集中展開專項治理，拆除制約全國統一大市場建設的「籬笆」；也要培育有利建設的「土壤」。

李春臨說，執行上要堅決破除地方保護主義，確保落實不打折扣，主動糾治不當市場干預行為。有關部門要堅持主動作為、破除本位主義，對本行業、本領域存在的突出問題，狠抓督促整改，發布配套政策，建立落實機制。

李春臨表示，自《關於加快建設全國統一大市場的意見》印發實施1年多來，各地區各部門扎實推進各項重點任務落實落地。建設全國統一大市場取得初步成效，對穩定發展預期、釋放市場活力、降低交易成本、促進循環暢通發揮了積極作用。

據界面新聞引述李春臨說，下一步發改委將會同有關方面，圍繞中共中央、國務院《關於加快建設全國統一大市場的意見》部署的各項重點任務，堅持系統觀念，健全城鄉統一的土地和勞動力市場，加快發展統一的資本市場，加快培育統一的技術和資料市場，破除要素市場分割和多軌運行。