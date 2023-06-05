群益期貨在導入設計思考培訓計畫後，洞察到個人特質與交易模式、商品皆有緊密關聯，故以風靡全球的MBTI(Myers-Briggs Type Indicator)人格心理測驗發想，領先業界推出專為投資人設計的「投資大師DNA-前進富比世排行榜」交易人格測驗服務。深度解析16種類型之人格，提供專屬交易服務，快速探索符合其風格的交易模式。

群益期貨與多位分析師及外部顧問反覆研究、修正，以四大維度、八大面向精準解析對應的名人性格與適合的投資風格。分析結果除了有「ESFP 像風趣的表演家李奧納多」、「ENFP像擁有強大應變力的夢想家小勞勃.道尼」、「ISTP像充滿好奇心的探險家球王梅西」、「INTJ像具有強大行動力的新創家馬斯克」等16位名人人格外，每個人格結果皆對應一位投資大師，包含擅長長期投資的股神巴菲特、金融大鱷索羅斯、投機之王傑西‧李佛摩等完整交易風格結果，透過21題的生活情境二選一，探索專屬的投資大師DNA。

群益期貨為提供適合各交易風格的投資服務及工具，推出每週一至週五早上八點由首席經濟學家范振鴻領銜直播的「群益早安」，深度解說全球財經事件，從經濟根本出發，挖掘產業的真實價值，適合ENFJ(教練型)、ENTJ(領導者)、INTJ(新創家)等人格；為 ENTP(挑戰者)、ISFJ(保護者)等擅長量化交易的人格，提供24小時全球監控、全自動免盯盤的「鷹眼智動單」，及透過母子單設置，在區間內來回操作的半自動程式交易「順勢通道EA」；「老爹獨家投資策略」由群益期貨研究部副總許績慶每日提供明確交易策略，廣受ISFP (藝術家)、ESTP(實業家)等人格歡迎。

不同於以往金融業者多僅限提供服務給客戶，群益期貨推出的投資大師DNA交易人格心測，開放給廣大投資人，加入群益期貨 LINE 官方帳號即可進行測驗，分享測驗結果並邀請三位好友測驗，每人最高可獲得200點LINE Points。