員警站在花圃、手持紙箱，將受困小虎斑貓救下。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

「喵喵喵」高雄約50歲陳姓計程車司機在一棟社區民宅樓下等乘客時，聽到遮雨棚上有微弱的貓叫聲，上前一看發現是一隻流浪小虎斑貓受困在遮雨棚，全身還不停發抖，正當他一籌莫展之際，看見員警騎車巡邏經過，立即跑上前將員警攔下，並與員警一同用紙箱嘗試將小貓救下，經過多次嘗試後，小貓終於跳進紙箱，令眾人直呼「皆大歡喜！」

2日晚間10時許，陳男駕駛計程車停靠在林森一路、新田路口，在約定地點等候乘客上門，他在人行道上休息時，突然聽見微弱、陣陣的貓叫聲，他聞聲尋找，果然在2樓的遮雨棚中，找到一隻全身發抖、縮成一團小虎斑貓。

而陳男原本想自行救下，但因高度太高，數次嘗試未果，恰巧看到新興分局五福二路派出所員警巡邏，便跑到路邊揮舞著雙手，將員警攔下，當員警見小貓受困時，研判是因為稍早有下雨，小貓想要躲雨躲在遮雨棚，但後來因高度太高，小貓不敢往下跳，後來員警急中生智，跑到附近店家，拿取紙箱打算將小貓引導入內。

但小貓始終不肯，員警只好冒險踩在花圃上，將紙箱靠在遮雨棚邊，因花圃上方還是有些溼滑，員警一邊用心呼喚小貓進入紙箱，還要小心自己滑倒，所幸經過一番嘗試後，小貓終於進入紙箱內，順利將牠救下，而當下救援也吸引不少民眾圍觀，紛紛為員警加油打氣，當小貓救下時，眾人也拍手直呼「皆大歡喜！」