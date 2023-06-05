健康意識抬頭，很多民眾會留意排便狀況。針對糞便出現黏液正常，醫師表示，因腸道會分泌黏液，排便時一同排出屬正常現象，但若黏液如同鼻涕般的多、黏液帶有血絲、除過多黏液外還有搔癢感，要小心可能感染腸胃炎、痔瘡，甚至大腸癌。

大腸直腸科醫師鍾雲霓在其臉書表示，人體的腸道分泌黏液，隨著糞便一同排出，是正常的現象，且這些黏液可潤滑腸壁、減少糞便表面對腸道的刮傷，也能促進糞便排出人體，但仍有注意某些異常警訊。

1. 腸黏膜分泌黏液過多：

當人罹患腸胃炎時，腸黏液會增多，如同感冒、鼻竇炎時的大量鼻涕。因此，腸液增多時，可觀察自己有無腹痛腹瀉，藉以避免不適合的食物造成的反覆刺激。

2. 腸液是蛋清色或其他雜色：

正常的腸液是水狀、蛋清狀或稠白色。若是排便用力，黏液參雜著硬糞便，一同經過而磨擦、刮傷肛門時，會帶有些許血絲。若是嚴重腹瀉，黏液會參雜腸黏膜表面受傷、發炎的分泌物時，也會帶血。

3. 腫瘤會促使腸液增加：

腫瘤會劇烈刺激腸道，若民眾擔心腸道有腫瘤，應定期檢查。若經過3～5年內大腸鏡檢查是正常的，糞便仍有腸液，則多半沒有太大問題。

4. 痔瘡會讓腸液增加且搔癢：

有些人因長期痔瘡脫垂，造成肛門內黏膜外翻，使得腸液沾染在肛門四周，引發破皮、搔癢等症狀。