台版「＃MeToo」風暴延燒，民進黨立委劉世芳指出，有關性騷擾防治管道是否足夠，相關行政申訴時效是否延長，黨團內部將視情況研議，而性侵害防治法、兒少處理法、刑法、民法都會一併討論，若有需要修法處理，民進黨會勇於面對，並儘速提出。

政壇性騷事件頻傳，民進黨立委范雲4日與律師尤美女、賴芳玉，以及超過10個社會團體發布聯合聲明，表達對被害人的支持，遭國民黨立委曾銘宗批評，民進黨平時裝睡，現在才想到要支持被害人是為時已晚，是打假球。

劉世芳指出，每個政黨內部對於性騷處理和方向都被檢視，近來曾任民進黨主席的蔡英文、卓榮泰或賴清德，都願意為過去黨部不當處理性騷擾致歉，也願意提出檢討方向，而性騷擾並非單一政黨問題，是社會如何更好詮釋男女平權，不會停留在個人、特定政黨，而是專注在整個機制上。

劉世芳說，有關性騷擾防治管道是否足夠，當前有行政申訴、刑事告訴、民事求償、申請調解4大方式，其中行政申訴的提出時限為1年，會出現當事人提出後時效卻過了的狀況，至於未來是否要延長，黨團內部可以研議，而性侵害防治法、兒少處理法、刑法、民法都會一併討論，若有需要修法處理，民進黨會勇於面對並儘速提出。

此外，民進黨立委何志偉昨晚遭指控，曾在2015年社子島說明會撫摸與會民眾手臂，還在對方手臂上寫下電話號碼，並稱「記得來找我喔，我等你」，何志偉也火速致歉，稱性騷擾事件每個人的感覺都很重要，「但若我無心的動作造成對方困擾，我很抱歉」，未來與民眾互動的方式會再修正。

對此，黨團幹事長鄭運鵬表示，何志偉個人有發表聲明，若相關行為讓當事人不舒服或有誤解會願意道歉，黨團尊重他的說法，「我也提出呼籲，性別與性傾向騷擾，是否被冒犯要以當事人為主」，也有許多女性民意代表有反應，有時在公開場合也覺得被騷擾到。

鄭運鵬呼籲，男性委員要多尊重對方感受，不分性別、不分年齡，在公開場合會被誤解的話，就要注意，多尊重對方就是尊重自己。

另，傳出總統府資政曾有性騷爭議，但總統府稱，該案人、事、物、地都非總統府管轄，因此府方沒有調查權，遭國民黨批評是世界級笑話。劉世芳指出，此案要先看資政是否每天上下班，若有就符合公務員服務法，要接受調查，若沒有，基於保障被害者權益，希望被害人能到黨團、地方政府或社會局等提出來。