女騎士遭路中尼龍線割喉 脖子現血痕 竟是風箏線橫越馬路

南投縣中興新村每逢假日湧進親子遊客放風箏，卻有23歲女子4日騎機車回家行經親情公園附近，慘遭風箏尼龍線割喉，所幸車速不快，她邊拉尼龍線邊煞停，機車歪斜騎至對向車道才停止，脖子被割出血痕，所幸就醫沒有大礙；當時騎在她後方的姐姐將行車記錄器po網，提醒放風箏民眾注意，避免類似狀況再發生。

中興新村親情公園附近大草皮、中新村村大操場是熱門親子遊憩景點，每逢假日常有民眾放風箏，堪稱是「風箏天堂」，4日下午驚傳風箏尼龍線割喉意外！

傷者高姓女子指出，4日下午她與姐姐各自騎乘機車至中興新村吃冰，返家途中行經親情公園附近，突然覺得脖子被勒住、一陣刺痛，下意識用手扯開脖子上的異物，並邊煞車準備停車，機車歪斜騎至對向車道才停止，險些摔車，才發現自己被看似透明的尼龍線纏住脖子，不久有家長上前致歉，指稱孩子爭搶風箏讓風箏飛到路上，並開車帶她就醫。

高女受訪指出，她就醫才知道風箏線幾乎快繞脖子一圈，脖子遭割出一道道血痕，若車速再快一些可能就沒命了，迄今回想起來仍心有餘悸，目前雙方進行調解賠償。

事發高女姐姐將行車紀錄影片PO網，提醒家長務必要顧好風箏，別讓類似的狀況再發生。警方也呼籲放風箏民眾，若風箏斷線或風箏墜落，持有人一定要善盡責任清除，若不慎造成他人受傷等意外等事故，恐涉及相關刑責。