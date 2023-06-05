中小型股迅杰(6243)、其陽(3564)、大亞(1609)、毅嘉(2402)、協易機(4533)、必應(6625)、聰泰(5474)、辣椒(4946)、安瑞-KY(3664)等盤中股價直取漲停，在多頭氣勢不減下，台股指數開高走高，截至11點35分為止，加權股價指數約16776.06點，上漲69.15點，成交量約為2055.53億元；OTC指數為220.8點，上漲2.64點，成交量為556.88億元。

今天盤中上市各類股以造紙類股表現最佳，上漲3.57%，其次是光電類股及電線電纜類股，分別上漲2.76%及2.71%，表現較差者為資訊服務類股、半導體類股及航運類股，其中資訊服務類股下跌1.77%，半導體類股下跌0.37%，航運類股下跌0.25%；上櫃部分，表現最佳為光電類股、上漲2.65%，表現最差為紡織類股、下跌0.05%。

就技術面來看，上週台股持續跟隨美股腳步起伏，雖然曾連3天指數漲多拉回，但上週五大漲收高，加權股價指數以16706.91點作收，再創2022年5月31日以來新高，累計一週上漲201.86點，漲幅約1.22%，週K連3紅，成交量也同步放大為日均量3392.8億元，以中小型股為主的櫃買市場也同步攀升，OTC收盤指數為218.16點，累計一週上漲5.43點，漲幅約2.55%，K線亦是連3紅，日均量為750.76億元。今天台股在上週五美股再創高帶動下，指數開高走高；近期台股連3週大漲1200點，週KD、MACD均落在多方，且站上均線，成交量也放大到3000億元，不過期貨淨多單逐步減少，留意是否有反手高檔獲利了結跡象，預期本週指數區間在16400點到16900點。

分析師表示，黃仁勳在台北國際電腦展帶動AI熱潮，且蘋果WWDC將在6月6日登場，市場聚焦蘋果新品供應鏈，加上美股FAAMG股價近期持續創高，有利於台股多頭走勢。

由於台股技術面延續強勢，看好產業則維持趨勢題材族群，如：AI及高速運算概念、記憶體、電子下游組裝、節能，暑假商機的觀光旅遊、航空及遊戲，減碼展望欠佳、技術面弱勢股。