國內＃MeToo事件連環爆，從BDSM界、政壇、文壇、醫界、媒體界都有實際案例現身，令不少性騷受害者勾起過去的創傷。精神科專家對此現象喜憂參半，認為這樣的運動有助於重新省思創傷，但也擔心受害者是否能得到合適的照顧。當傷口大剌剌地暴露在眾人面前，若未能妥善處理，傷害可能會更大，提醒受害者在創傷事件發生後，應尋求信任的對象訴說，接受專家協助。

三總副院長、精神醫學部主治醫師葉啟斌指出，創傷事件分2種，1是和生死、身體殘破有關的重大創傷，以及連續型的創傷。民眾遇到創傷後，可能會無法接受，在急性期，約1～2周內可能會產生注意力不集中、失去現實感，例如照鏡子的時候覺得自己不像自己等，這是急性期的自我保護機制。

到了2～4周，受害者也會出現逃避反應，害怕接觸類似的人、事、物，例如車禍倖存者會避免坐車、被男性性騷則會避免和男性在一起。葉啟斌說，此時會有2種情況出現，受害者將過度警覺，出現自律神經失調，導致睡不好、頭暈、心急、冒冷汗等。另1指標性症狀是，受害者將出現「flash back」的情況，可能只是在日常對話，卻突然回想起曾有的創傷，這是因為內心無法接受，促使身體必須重新經歷、整理、省思。

葉啟斌表示，當混亂期接觸，約在創傷事件的1個月之後，受害者則可能情緒不穩，纏上對自我信念的崩潰，會認為是不是自己沒有用、做錯事，自尊、自信心都受到打擊，導致性格扭曲。若未能吐露心事、接受治療，日後可能會變得畏畏縮縮，凡事都聯想到是自己的錯，產生自我價值、人際關係的影響，出現創傷後壓力症候群（PTSD），或是憂鬱症、焦慮症。

要處理創傷，必須要有安全的環境宣洩情緒，透露自己的不安，因此第一時間的處理是很有決定性的。葉啟斌表示，受害者必須有人告訴她／他，那些創傷事件不是他們的錯，讓心裡沈澱下來。於此同時，睡眠也相當重要，根據過去921地震、八仙塵爆的經驗，若能睡得好，睡眠也有助於處理創傷記憶，重新整理和消化，日後出現PTSD的機會也較低。然而，若經常做惡夢，則暗示創傷事件處理不來，出現PTSD的機會也較高。

葉啟斌表示，此次的＃MeToo事件，若受害者正義得到伸張、獲得幫助，痊癒的機會將提高。不過他對此浪潮感到「一則以喜，一則以憂」，喜的地方在於創傷事件能有重新被省思的機會，憂的則是受害者能不能得到合適的照顧，由於臉書平台充斥著檢討受害者的言論，若傷口大剌剌地暴露在眾人面前，也可能造成更大的傷害。因此他建議受害者要找安全的、信賴的人訴說，國內許多心理師、社工師都受過良好訓練，建議可善用網路山大哥量表了解自己的情況，並尋求專家協助。