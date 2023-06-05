豐興上周一國內廢鋼、鋼筋基價、型鋼產品基價全面平盤，其中廢鋼、鋼筋連四周持平，型鋼連三周持平。不過因國內南部鋼廠殺價，豐興緊急宣布，周三起廢鋼每公噸下跌300元，周五起廢鋼再跌300元，上周廢鋼合計每公噸下跌600元。

本周廢鋼、鋼筋盤價終結數周持平，廢鋼收購價在每公噸1.03萬元，鋼筋價格每公噸為1.88萬元，型鋼基價則持續持平至每公噸2.68萬元。

國際原料行情，美國大船廢鋼本周無報價，國內主要參考之美國貨櫃廢鋼，本周報價每公噸下跌為355美元，雖然近期需求疲弱，但賣方成本支撐價格持穩，故美廢本周報價小跌10美元；日廢同樣因需求仍弱，日廢價格小跌5美元，日本2H廢鋼本周每公噸下跌為365美元。美、日廢鋼雙雙平轉跌。

澳洲鐵礦砂則自每公噸102.55美元上漲至106.55美元，再度轉升。鐵礦砂在上周大陸各鋼品跌深反彈，鐵礦砂反彈每公噸收106.55美元，後勢反彈力道端看需求是否回升，仍有待觀察。