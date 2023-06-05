港星許志安2019年背著老婆鄭秀文，熱吻小他22歲的黃心穎，不倫戀引發譁然，許志安事後痛哭道歉：「我覺得自己好錯、好討厭、好丟臉、好噁心、好陌生」，鄭秀文選擇原諒，而揹著小三標籤的黃心穎，則轉換跑道、推出新歌，許志安近日出席活動，被問到黃心穎時，他也大方回應了。

許志安因不倫戀，聲勢和形象不如以往，直到去年推出新歌《人與人之間》才正式復出，他日前出席慈善活動時，還開心透露，不止到美國開唱，還計畫到新加坡、以及回香港舉辦演唱會，許志安也為此積極練跑、訓練體力。

神隱多年的黃心穎則轉換跑道、改當歌手，並在日前推出新歌，而許志安被問到，是否知道黃心穎出新歌一事，許志安看來是有備而來，他淡定表示，有看到新聞，但沒有回應，並強調：「大家向前看」。

其實，許志安老婆鄭秀文日前被問到黃心穎復出一事時，鄭秀文大方表示，不知道黃心穎的消息，但她認為，每個人不論經歷過什麼，都要有重新開始的機會，大器回應被讚爆。