愛爾蘭憂鬱型男Dermot Kennedy擁有渾厚又極富穿透力的動人歌聲，連怪奇比莉、泰勒絲、Travis Scott等西洋大咖都認證他的音樂才華！他將帶著巡演「THE SONDER TOUR 2023」首次來到台北，7月27日在Legacy Taipei與歌迷相見。

31歲的Dermot音樂風格融合民謠、現代曲風和嘻哈樂，以貼近人心的歌詞打動大批樂迷。Dermot從小就喜愛聽大衛格雷的音樂，10歲開始接觸吉他，14歲開始寫歌，發現自己對音樂有極高興趣。他的父母全力支持他的音樂路，父親帶著他到愛爾蘭都柏林的酒吧唱歌，大學母親也替他報名音樂科系，Dermot攻讀古典樂3年，便帶著吉他開始街頭演唱人生，走訪歐美各城市表演。

豐富的街頭演唱經驗並未成為Dermot的助力，他帶著DEMO帶到各唱片公司尋求機會都落空，直到2015年他將歌曲〈An Evening I Will Not Forget〉上傳至音樂串流Spotify，意外被選進「每週新發現」歌單中，讓更多樂迷注意到了Dermot的創作和歌聲，Dermot也得以在2019年正式發行個人首張專輯《Without Fear》進攻歌壇，專輯更在愛爾蘭熱銷2年，成為當地2000年來最賣座的專輯。

Dermot的音樂才華受到許多大咖歌手的肯定，Dermot透露曾在Mike Dean的牽線下與嘻哈歌手Travis Scott視訊，「他很喜歡我和Mike一起寫的歌，我們就在FaceTime上聊了起來，感覺非常奇妙，他非常親切。」怪奇比莉在某次受訪聽到他演唱的〈YOUNG ＆ FREE〉驚呼：「天啊，這是我聽過最有力量的聲音！」泰勒絲聽到Dermot翻唱自己的歌曲〈Anti-Hero〉大讚：「WOW，我愛死這版本了！」

籌備了3年，Dermot終於在去年發行了第2張專輯《Sonder》，收錄〈Kiss Me〉〈Better Days〉等歌曲，其中Spotify破億歌曲〈Better Days〉是他2021年推出的單曲，唱著「你的故事將會出現改變，等著更好的日子來臨」，疫情期間成為許多樂迷的慰藉。《Sonder》在愛爾蘭與英國音樂榜奪冠，Dermot今年更獲邀上美國CBS電視台晨間節目《CBS Mornings》、《吉米A咖秀》等節目，知名度持續上漲的Dermot不忘初心，在忙碌的工作行程間，找時間回到熟悉的街頭唱歌，與樂迷近距離互動。

Dermot今年5月展開「The Sonder Tour 2023」巡演，繼歐美站陸續公布場次後，今也宣布亞巡資訊，將於7月27日來到Legacy Taipei開唱。