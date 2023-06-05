副總統賴清德日前與學生座談時提到，政府規劃將已停機核能機組維持未來可緊急使用，遭外界質疑「非核鬆動」。賴清德今天強調，民進黨非核家園的理想沒有改變，至於極端緊急情況，也必須預先設想可能的解決方案，這些問題仍需要和社會進行溝通對話。

核三廠2025年運轉年限將屆，賴清德日前出席亞太青年協會與台大政治系學會合辦的「2024校園總統馬拉松」，與會學生關切，國內能源8成以上仰賴進口，一旦兩岸有狀況，台灣遭到封鎖，如何彌補能源缺口？

當時賴清德回應，相關單位正規劃「停機核電機組，維持未來可緊急使用」，引發外界解讀賴清德的「非核立場」已有所鬆動。

賴清德今天上午出席台灣氣候學院揭牌記者會，會前接受媒體聯訪，再度被問及是否「非核鬆動」？對此，賴清德表示，民進黨非核家園的理想沒有改變，未來也會持續加強推動綠能的發展。

至於極端緊急的情況，他說，也必須要預先設想可能的解決方案，不過這些作法仍然需要與社會進行溝通對話，才有辦法做最後的決定。