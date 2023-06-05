人生並非一帆風順，總會遇到挫折與困難，有些人會因此產生負面情緒，埋怨生活中的不如意，但有些人則是保持正向積極態度勇敢面對，《摘星工廠》運勢專欄指出，金牛座、牡羊座、射手座正能量滿滿，不管面對任何挫折，他們依舊笑臉迎人，把快樂傳遞給他人。

▍金牛座

金牛座總在尋找適合自己，有成就感的事情，在速食時代，慢工出細活自得其樂，金牛座的正能量是從自我肯定開始，並會穩固根基。金牛座做事踏實，雖然也愛享樂，但生活若沒有充實感，就會感到心虛，所以會不斷吸收知識，來提高幸福感與正能量。

▍牡羊座

牡羊座對待任何事，始終保持正面積極的態度，並且充滿好奇心，就算經歷困難，牡羊座也能去蕪存菁的把正面的部分留下來，並同時感染他人。牡羊喜歡帶頭的人生態度，是他們給自己正能量的途徑。

▍射手座

射手座對事物充滿新鮮感，而且喜歡到處探索。他們產生正能量的方式，是用生命與時間證明，正能量可以通過充電的方式獲得。射手座的「能量」，不少是從自由無牽絆的生活體驗中補充，並且通過不斷的摸索、嘗試，製造屬於自己開心、正向的能量。