北投石牌知名牛肉麵店4日爆出店員把抹布水擰進煮麵水裡，引起外界譁然，店家澄清是換水前的收尾動作，結果爆料的外送員4日晚間又PO出長影片，打臉店家，今天該外送員受訪指出，外送時全程錄影，當天從沒看到店家有換水，一直在煮，坦言自己是店裡的常客，跑3年外送第一次拍到這麼噁的事，想不到店家還硬拗。

根據《ETtoday》報導，爆料牛肉麵店用抹布水煮麵的外送員表示，4日中午他在店門口等店家製作餐點，看著前方發呆正好撞見店員轉頭擰抹布，對於店家駁斥當時麵杓已疊起來，準備要換水，外送員則說，他在離開前都沒看到有換水，影片裡也很明顯看到鍋裡有東西在煮，但店員就把抹布水擰進去。

外送員說，跑外送3年，送了1萬7千多單，第一次拍到店家有這種行為，「我外送過程全程錄影，不會故意栽贓店家，這沒有意義、對我沒好處。」

對此，該牛肉麵店今天宣布暫停營業，老闆表示換煮麵水這件事是員工跟他說的，但跟爆料影片不符，會再調監視器找員工問清楚，明天開記者會說明，如果是他們的錯就會承認，頂多石牌店關掉不做。