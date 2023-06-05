中華電在年度新款iPhone14手機推出預購時，面臨著遠超出日常服務的使用者流量，進而對服務的穩定性和可靠性造成挑戰。為此中華電選擇與Google Cloud合作，將業務支援系統(Business Support Systems；簡稱BSS)與營運支援系統(Operation Support System；簡稱OSS)依系統架構或特性需求評估，遷移至GCP。

自中華電信將系統遷移過後，成功在2022年克服了iPhone 14首日高達十萬人次網路預購的挑戰。GCP的動態擴充和收斂能力，不僅能夠即時調整系統資源，節省了整體費用的 60%，同時還提升了 30% 的系統處理量。而使用者在網頁操作時，相較於之前的地端環境，系統反應時間降低了90%，大幅提升客戶滿意度。此外，雲端架構亦帶來多項效益，包括減少實體設備維護所需的人力和時間成本，以及縮短部署和上線時間。以OSS大型障礙申告派工系統為例，每年的軟硬體維護成本減少了10%以上，為中華電帶來了可觀的商業效益。

中華電利用Google Cloud提供的多項技術支援，將預計需要3年的開發週期大幅縮短為1年。其中，運用了Google Cloud GPU資源，將原本需要1至2個月的語言模型訓練時間，縮短至僅需3天。同時，Google Cloud AI/ML產品Speech-to-Text能夠快速找到語音辨識工具中的錯誤，使自主開發的在地化語音辨識技術的辨識率提升了 10%。此外，借助Google Cloud Monitoring，中華電信還成功地降低了30%的系統維運成本。

中華電除了與Google Cloud保持密切合作，維持產業競爭力外。也因應外部環境的淨零轉型、供應鏈變遷等挑戰，進一步整合 Google Cloud最乾淨的雲端環境，以及Google Cloud Region(雲端區域)基礎設施能量，共同打造低碳、永續的IT架構服務網。