高屏地區偏鄉學校聯合畢業典禮5日在佛光山佛陀紀念館舉行，畢業生代表致詞。（林瑞益攝）

高屏地區偏鄉學校聯合畢業典禮5日在佛光山佛陀紀念館舉行，六龜國小校長致贈紀念品給畢業生。（林瑞益攝）

高屏地區偏鄉學校聯合畢業典禮5日在佛光山佛陀紀念館舉行，佛光山常務副住持慧傳法師以已圓寂的佛光山開山祖師星雲大師的話語勉勵畢業生們，做人比做學問更重要，並請大家重視環保。畢業生代表們則是以國、台、英語感謝師長們的栽培。

開場除表演外，主辦方用星雲大師的短片話語「我沒有參加過畢業典禮，今天與大家一起畢業」勉勵畢業生，以及勉勵畢業生好好做人。

慧傳法師致詞時勉勵畢業生們，經過3年的疫情，大家能再重聚很不容易，且今年聯合畢業典禮加入環保署世界環境日，其涵義更上一層，希望喚起民眾重視環保。慧傳也勉勵學生要做到三好「做好事、說好話、存好心」。

畢業生代表分別以國、台、英語感謝師長們的教誨，來自屏東縣高樹鄉的泰山國小、綽號「汪汪」的學生說，畢業生們已經平安長大，順利完成國小階段的學習。這幾年的在校學習令她印象深刻，就像是一張永不褪色的相片，感謝師長們的照顧、教誨。

今天聯合畢業典禮共有14所學校參加，分別是高雄地區9所148名學生、屏東地區5所65名畢業生參加。其中特偏學校3所、偏遠學校10所，而「非山非市」學校1所。含在校師生及家長等，合計有428人參與活動。