高市議員黃紹庭指出，陳其邁在2022年10月30日至2023年1月18日期間，擔任民進黨代理黨主席，知不知道，黨部發生性騷事件？。（柯宗緯翻攝）

國內政壇連環爆發性騷案件，高市議員黃紹庭今（5）日總質詢時指出，高雄市長陳其邁代理民進黨主席任內爆發性騷案件，願不願意道歉？陳其邁回應，現在他非代理黨主席，但每位民進黨人都有責任，「國民黨不是說沒發生」，人民也厭惡看到藍綠互相指責。

黃紹庭指出，陳其邁在2022年10月30日至2023年1月18日期間，擔任民進黨代理黨主席，知不知道，黨部發生性騷事件？對此，陳其邁回應，「不知道」，但他作為民進黨忠貞同志，深刻了解到本黨在過去推動兩性平權，性騷法、性工法所做的努力。

陳其邁表示，若做得不好的地方，不管是從以前到現在，任何發生不幸的事件，他覺得民進黨可以做得更好，每個政黨要用同樣的心情來理解，也要更有同理心，來理解受害者的立場，「我雖然現在不是代理黨主席，或者我代理的時間即便很短，我認為每個民進黨的人都有責任」。

黃紹庭追問，那民進黨前黨主席卓榮泰也非現任，是否就不一定要道歉？陳其邁強調，台灣社會要走的路還有很長，每個人都有責任，不能這樣算，「國民黨也好，民進黨也好，國民黨發生很多事，國民黨不是說沒發生」，面對受害者時，我們的態度都希望每一件案件可以處理得更好。

陳其邁坦言，民進黨過去申訴制度有問題，所以有問題就要面對問題、解決掉，「不是說，民進黨說國民黨，國民黨說民進黨，不要兩個政黨互相指責，人民非常厭惡看到這種事」。

黃紹庭也提到，陳其邁擔任高雄市長任內已有1件成案的性騷案件，目前還有消防局的性騷事件正在調查，但他質疑市府沒有按照標準通報流程，未通報到市長、副市長層級，並要求性平辦公室遇到性騷案件該主導，不要各單位多頭馬車調查。陳其邁表示，針對消防局這起案件，他要求性平會要去調查，消防局在處理這個個案是否有疏漏。