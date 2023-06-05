台北市衛生局現場示範抽驗游泳池自由有效餘氯量。（蔡佩珈攝）

天氣越來越熱，不少人會選擇到游泳池消暑，截至4月30日止，台北市衛生局抽驗137家游泳池，16家不符標準，以大腸桿菌群或總菌落數超標為大宗。台北市衛生局表示，民眾個人衛生習慣也可能使池水菌數超標，提醒大家游泳前記得淋浴，並記住「3要5不」安心游泳。

根據「台北市營業衛生管理自治條例」，游泳業者每個月應自行汲取游泳池水，送至經行政院環境保護署認可或全國認證基金會（TAF）認證，未符標準應及時改善，業者也須將檢測結果公告於場所明顯處，讓消費者了解池水情況。

除了業者自行送檢，台北市衛生局定期進行營業場所水質抽驗。疾病管制科長張惠美說明，衛生局在每年11月隔年4月間，每3個月抽驗1次，每年5月至10月則是每2個月抽驗1次，抽驗項目包含大腸桿菌群、總菌落數、酸鹼值及自由有效餘氯量。

截至今年4月30日為止，衛生局共抽驗137家次游泳池，其中121家次游泳池水質合格、16家不合格，原因以大腸桿菌群或總菌落數超標為最多，其次為餘氯複驗不合格。張惠美表示，消費者皮膚狀態、個人衛生情形都可能使菌數超標，提醒民眾入池前務必做好自身清潔。

至於抽驗不合格業者，衛生局將裁處2000元以上、1萬元以下罰鍰並複驗，如複驗仍未改善者，按次處罰，並累計加重罰鍰金額。

南港運動中心執行長葉益吟表示，自新冠肺炎疫情降級、天氣炎熱，來館人數已越來越多，預估7至8月人數將比疫情前同期增加2至3成，館方每月定期抽檢水質，再加上衛生局提高抽檢頻率，讓消費者多一層保障。

她提醒，民眾游泳應遵守「3要5不」，3要包含入池前要澈底淋浴沖洗、卸妝並穿著潔淨泳衣帽與褲；要現場注意標示水溫、酸鹼值、餘氯量等水質資訊；游泳中若有任何不適，「要」立即離開游泳池並通知救生員或服務人員。

5不則是患有傳染性疾病者禁止入池；患有傳染性眼疾或皮膚病者禁止入池；飲酒過量顯有醉態者禁止入池；不得攜帶寵物入池；請勿在游水池內外四周飲食或吸菸。