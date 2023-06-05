花蓮一名63歲患者診斷罹患攝護腺癌時已是第4A期，不但淋巴轉移，經核磁共振影像（紅色箭頭所指）顯示，其攝護腺腫瘤已侵犯膀胱，所幸經治療其攝護腺特定抗原指數（PSA）至今仍低於最低偵測值。（花蓮慈濟醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

攝護腺癌占全台男性癌症發生率第5位，不過花東地區早期發現率不僅低於5成，願意接受根除性切除手術的患者更只有2成許，成治療瓶頸，醫師建議，50歲以上的男性每年應自費篩檢，並避免長期食用紅肉、高油脂等餐點，從日常飲食及規律運動開始做起，才是養生的長久之道。

花蓮慈濟醫院泌尿部泌尿腫瘤科主任江元宏分享曾有名63歲患者3年前診斷罹患攝護腺癌時已是第4A期，不但淋巴轉移，腫瘤也侵犯到膀胱，後經採賀爾蒙療法（雄性素剝奪治療，ADT）5個月後腫瘤變小，接著以達文西機器手臂進行淋巴結廓清術與根除性攝護腺切除手術，並追加放射線治療與賀爾蒙療法，透過3線治療，該名患者攝護腺特定抗原指數（PSA）至今仍低於最低偵測值。

江元宏說明治療攝護腺癌的方式，如癌細胞尚未轉移，手術切除攝護腺或採放射線治療是很好的做法，且台灣目前多使用達文西機械手臂執行根除性攝護腺切除術，可精準切割病灶保留，最佳尿道長度及神經血管叢，避免術後出現尿失禁及勃起功能障礙。

他接著說，若癌細胞局限攝護腺內且惡性度不高積極監控是治療選項，但惡性度高，或腫瘤已侵犯攝護腺周圍，甚至演變成轉移性攝護腺癌，則需盡早手術治療，或使用放射線治療與賀爾蒙療法，利用雄性素剝奪療法進行相關治療，但恐使患者體內睪固酮下降，除有降低性慾、勃起功能等副作用，還會出現疲倦、臉潮紅、易流汗、及骨質疏鬆等更年期症狀。

江元宏坦言，許多攝護腺癌患者初期沒有明顯症狀，部分則有排尿困難、尿流速慢、需用力解尿、尿完仍滴滴答答、頻尿、夜尿、血尿等症狀，與攝護腺肥大症狀相似，當癌細胞侵犯儲精囊時，便會出現精液帶血或射精疼痛等症狀，後期轉移可能會引起骨頭疼痛、體重減輕、貧血，但許多人常因到泌尿科看診不光彩的刻板觀念選擇隱忍，進而耽誤求診時機。

他說，攝護腺篩檢包括醫師戴手套觸摸攝護腺腫塊的肛門指診，與抽血檢驗攝護腺特定抗原指數，正常臨界值約4ng／mL，會隨年齡與攝護腺體積改變，建議50歲以上男性應每年自費篩檢，醫師高度懷疑時再切片檢查；若有家族史則從40歲起每年定期篩檢，早期發現治療，手術後10年存活率不僅高達9成5以上，還能保留勃起相關性功能。