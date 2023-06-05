烏克蘭國防部今天再次呼籲全民，對烏軍即將展開等待已久的反攻勿過度著墨，以防重要情資外洩。

路透社報導，對烏軍發動大反攻收復東部、南部俄國占領土地的期待不斷累積，但烏克蘭官員一再呼籲民眾不要對反攻行動加以臆測，稱這麼做可能反而幫到敵人。

烏克蘭當局最近幾天還對民眾分享防空系統擊落俄軍飛彈圖像或影片祭出嚴懲。

烏克蘭國防部釋出影片，呼籲民眾不要過度著墨烏軍反攻行動。

烏克蘭國防部在社群媒體Telegram發布的影片中說：「各項計畫仰賴沉默，展開（反攻行動）時不會詔告天下。」

影片裡有多名全副武裝的前線士兵用手指抵住嘴唇，在遠處傳來隆隆的槍砲聲中比出「安靜」手勢，呼籲民眾保持沉默，片尾更以基輔當局渴求已久的F-16戰機翱翔的畫面作結。

近幾個月來，西方盟國為基輔的反攻提供武器、戰甲車及彈藥，但軍事專家仍認為恐難以突破深耕防守的俄軍。

烏克蘭國防部請民眾勿多談反攻，但總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）卻在接受「華爾街日報」專訪時暢談期待已久的反攻已完成準備，也提醒成功得來不易，可能需要一些時間且代價高昂。

澤倫斯基在敖德薩（Odesa）接受專訪時說「我們堅信會成功」「我不知道得花多久時間，坦白講，它可以有很多種全然不同的方式。但我們會做到，我們已經準備好了」。

他說烏克蘭原本盼能拿到更多西方提供的武器，雖事與願違但仍準備發動反攻，「我們想得到一些特定東西，但我們沒辦法等上數個月」。

他表示，烏軍尤其需要更多愛國者飛彈連以保護烏克蘭的城市及前線部隊；一個飛彈連包括多個發射台、一台功能強大的雷達、一座射控站和其他維持設備。

烏軍目前有2個以上的愛國者飛彈連，但澤倫斯基說他希望能給烏克蘭50個連。

然而根據「華盛頓郵報」之前的報導，美國手上一共也不過15個愛國者飛彈營（不到90個連），且當中大部分已部署於歐洲及中東。