北市北投區石牌某知名牛肉麵昨（4）日遭外送員踢爆，店員把抹布水擰進煮麵的鍋爐，老闆今（6）日表示，擰抹布水的是20多歲的工讀生，第一時間有詢問工讀生的說法，但和外送員爆料的影片內容有出入，需再花時間了解事情真相，才決定在今天暫停營業一天，若最後結果是他們的錯，就會道歉，「頂多石牌店關掉不做了。」

據《三立新聞網》報導，老闆表示，把抹布水擰到煮麵鍋裡的是20多歲的工讀生，事發第一時間有詢問對方事情經過，但工讀生否認此事，直到看了外送員公開完整12分鐘影片，發現兩邊說法不符，才會想在今日暫停營業一天，會調閱監視器畫面了解當時情況，也會找員工問清楚，不過今天聯繫該名員工，卻聯絡不到人。

老闆強調，沒有要甩鍋給工讀生，會持續聯絡了解實際情況，詳細經過會在明天的記者會說明，「如果是我們的錯，就會道歉，頂多石牌店關掉不做了。」

另外，爆料的外送員今也接受媒體訪問表示，昨日抵達店家取餐沒有特想法，只是看著店員備餐，沒想到會讓他看到員工把抹布水擰進煮麵鍋爐，因為自己也是這間店家的消費者，覺得很噁心，才會把影片PO上網。外送員直言，「講難聽點，把店家搞倒對我也沒甚麼好處，我還少一間可以接單的店家，僅單純自己會到這間店用餐，對這行為反感。」