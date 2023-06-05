勵馨基金會、婦女新知基金會、現代婦女基金會、婦女救援基金會、台灣防暴聯盟呼籲，性騷擾被害人如有需要可以向相關NGO求助，以即時獲得相關的法律與社工資源。（李柏澔攝）

台灣性騷擾事件頻傳，「Me Too」運動也從政壇延伸至其他職場，越來越多被害人勇於為自己的遭遇發聲。婦團指出，在長年實務工作中觀察，在權勢關係及防治制度不健全下，「職場性騷擾」的發生與事件常遭隱匿，顯見申訴機制變得難信賴，受害者甚至要面對職場的2度傷害。

根據勞動部自2017至2021年「工作場所就業平等調查」統計，遭受職場性騷擾的當事人近80％選擇不申訴，成為了「沈默的黑數」。其中不申訴的原因包含「擔心別人閒言閒語」(15.5％）「擔心失去工作」(13.5％)、「擔心遭受2度傷害」(7.0％)、「不知申訴管道」(5.1％）「擔心調離原工作」等佔了超過40％。

而在勵馨基金會2021年底完成的「性別暴力調查報告」指出，在職場性騷擾有25％提出申訴，而申訴的過程中最大的困難為證據不足佔50％，其次是申訴單位反應消極佔37.87％。

婦女救援基金會督導李雅君指出，職場性騷擾被害人提出申訴後也難以得到適當的調查和處理，從被害人的經驗中看出，有些雇主認為提出申訴的被害人是麻煩人物，因此處理性騷擾事件的態度相當消極。

此外，雇主未能徹查事實，甚至濫用職權報復被害人。由此可見，職場性騷擾並沒有被正視為對工作權或身體自主權的侵害，同時被害人在申訴過程感到無力與挫折，甚至受到2度傷害，難以信賴的申訴機制，讓職場性騷擾求助難上加難。

台灣防暴聯盟秘書長廖書雯強調，父權社會下確實存在長期的性別不平等，也讓人權和平等無法實踐，應先檢視與確認組織的反性騷政策，認真對待每一位申訴者，並提供暢通申訴的管道，且應立即展開相關內化的性平與法律訓練。「性別平等需要內化，讓被害人的聲音能被聆聽和相信」。