劉偉龍表示，泰山全體董事改選終將塵埃落定，龍邦國際持有過半股權，董事席次更爭取2/3席次，希望讓股權結構穩定，對主管機關、公司運營，乃至員工、股東及供應商都是一大好事，後續將廣徵食品界、行銷等人才，推出專業的經理人團隊，全力衝刺改造公司。

泰山公司於5月31日召開112年第二次股臨會，當天的會議主席劉偉龍強調，這是過半數股東依據證券交易法第173條之1規定合法召開，且經主管機關台灣證券交易所及智慧財產暨商業法院肯認，當天所做改選第23屆董事及獨立董事之決議，當然合法有效。新任董事選任後即行就任，第22屆全體董事、包括前董事長詹景超當然解任。

至於詹景超指稱股臨會出席股數有誤，質疑灌票，股務代理國票綜合證券已反駁說明，當日計票系統出席股數之加總欄位發生部分錯誤，致當場宣布之出席股數不及更正，當日就覆核驗算，確認本次股臨會最終出席股數為「427,666,856股」，計票系統之錯誤僅涉及出席股數之加總欄位，其他選舉結果均正確無誤。

泰山股臨會5月31日召開後，泰山總經理蔡政達當天就以「(112)泰總字第009號」函致所有同仁，「查本公司第23屆董事選任後，尚未召集第一次董事會選任董事長，故於本公司選任新任董事長前，總經理為本公司最高決策機關及業務負責人，本公司所有相關業務、財務，均應由總經理作最後核決。」新任董事長推選出來之前，由總經理依法暫代職權，對新的董事會負責。

劉偉龍指出，未料詹景超無視選舉結果及法律規定，竟然自行認定股臨會無效，擅權仍以董事長名義致所有同仁「(112)泰總字第010號」函，宣稱龍邦公司召開之股臨會係屬無效，本公司業務、財務、行政等核決並未改變，均維持現行體制；蔡政達總經理發布之公告，同仁無需遵守。詹景超儼然扮演「太上法院」角色。

更離譜的是，詹景超明知公司將全面改選董事，且無急迫之事由，竟於5月29日晚上8點多，僅以Mail通知第22屆全體董事，隔日5月30日上午10點「緊急召開」臨時董事會，派任台蠟公司總經理傅振祥擔任財務副總經理。該項財務主管人事案，既未經審計委員會審查，程序不合法；且傅振祥開設華海縱橫公關公司與泰山有業務往來，亦違反利害關係人的相關規定。