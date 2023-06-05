台北市第五選區（中正、萬華）競爭激烈，民進黨以台北市議員吳沛憶出戰，國民黨目前則有台北市議員鍾小平、應曉薇和郭昭巖爭取提名，此外還有媒體人于美人。鍾小平批評，應曉薇早知道民調日期，他卻不知道，恐有政治內線。應曉薇回擊，準備好的人不管民調日期都可以應戰，「一個大男人心眼這麼小，笑死人。」

應曉薇日前於臉書提醒，10至14日電話民調，請唯一支持應曉薇。鍾小平質疑，今日下午才是國民黨第五選區的協調會，決定民調的日期和公司，沒想到應曉薇早已公開日期，但他和郭昭巖都不知道，請黨中央調查有無政治內線，選舉一定要公正，有希望公平、公正且公開的制度。

應曉薇暗指，每次選舉不論初選或正式選舉，都有黑函、抹黑或直接的陷害，同黨同志都知道怎麼回事。她也不清楚是不是10至14日電話民調，也不知道什麼時候說的，可能是臉書小編的發文。

應曉薇狠嗆，準備好的人管他幾號，有什麼好計較，「一個大男人心眼這麼小，笑死人。」鍾小平愛選幾號民調就幾號，都聽鍾小平一個人，她都沒問題。鍾小平都不更新臉書，卻一天到晚攻擊別人臉書，也是怪怪的。目標應該是吳沛憶、于美人，每次攻擊自己人說三道四，沒意義也不好。

應曉薇也喊話，吳沛憶、于美人不要在地方散佈消息，要民眾不讓應曉薇出頭，雖然時間緊迫，但每天都準備好了，民調日期對個人並不重要。