國民黨徵召新北市長侯友宜參選2024總統大選，近期支持度稍有卡關。挺侯派立委林為洲5日表達憂心，稱選戰很殘酷，侯起步較慢，當前網路聲量不如民眾黨參選人柯文哲，也遜於民進黨參選人賴清德，弱點在哪都會被看出來，應該好好補強。他建議，未來將朝提高討論度和主導議題前進，讓有聲量的人集結在一起。

林為洲上午赴立法院參與低碳市集，會後接受聯訪時，對於侯友宜當前戰況，他指出，侯友宜起步較慢，在網路聲量上明顯落後，不如柯文哲，也遜於賴清德，但選戰很殘酷，弱點在哪裡都會被看出來，必須加以補強。

談及如何改善？林為洲認為，提高討論度與聲量及主導議題能力是主要方向，目前國民黨開始串連支持藍營的政論名嘴，以及有聲量的藍營知名人士集結在一起，當有政策要推動，大家就能有一致方向跟焦點，不會分散失焦，效益會高於以往。

他提到，黨內許多意見領袖如台北市議員徐巧芯、立委王鴻薇、立委參選人羅智強前台南市議員謝龍介等，這群人對某些議題可能有興趣，也會找夥伴們共同參與，幫忙推動，「簡單一句，就是如何把大家組織起來。」