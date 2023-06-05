18歲王姓高中生本月3日傍晚與2名同學到台中大安區濱海樂園水域戲水，不料因漲潮，王男突遭大浪滅頂失蹤3天，經過37小時搜索，今（5）早上5時發現遺體；王男母親在事發後，每天都坐在岸邊頂著太陽，哭紅雙眼、期盼奇蹟，見到兒子遺體時痛哭「如果我知道你要去玩水，我一定會阻止」。

據三立新聞網報導，死者王姓高中生就讀高二，3日下午另外2名同學前往台中大安海濱樂園玩水時，疑因突然漲潮，2同學及時衝上岸，王男卻遭大浪滅頂、捲走失蹤。民眾今清晨報案稱看到沙灘上有人路倒，消防局到場發現事名男性著黑色短褲、屍僵、明顯死亡，經家屬確認即是王男。

王男父母、姊姊第一時間得知王男失蹤後，趕抵現場就用數起一根木裩，掛上王男衣服，期盼奇蹟發生；王男母親更頂著烈陽，全程坐在海邊哭紅雙眼，今早得知遺體被發現後，母親當下哀嚎痛哭，自責說兒子本來說要去打球，「如果我知道你要去玩水，我一定會阻止」，一度哭到需要旁人攙扶，父親則不斷在旁安慰「不要再唸兒子了，讓他安心走」

該起溺水案發生在3日傍晚，王男等三名高中生前往台中市大安區濱海樂園水域戲水，下午4時左右，一陣巨浪湧來，其中18歲王姓男學生突然失去蹤影。