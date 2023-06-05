政壇性騷擾案件連環爆，國民黨今（5）日啟動性平調查機制，新北市長侯友宜上午出席市政行程時被問到對此看法，侯友宜先痛批民進黨的處理態度，號稱民主進步，卻違反全世界性別平權的潮流，更嚴重是包庇。他強調，任何人、任何政黨都要用嚴格的標準檢視，毋枉毋縱，侵害別人的人身自主權都該譴責。

侯友宜痛批民進黨，「哇！一爆炸是掩蓋案情，有權力的人讓底下的人不敢講話，不是一件，是那麼多件，這是一個組織文化結構非常嚴重的問題！」民進黨最主要的問題，在民進黨常常說民主的進步是他們最大的價值，但這麼多年來根本不是那一回事，尤其像性騷擾一爆發，處理的方式跟態度，讓我們清楚地了解，號稱民主進步，結果違反了全世界潮流的性別平權，不但違反，更重要是包庇。

侯友宜說，啟動調查，還受害者公道，其實後面的動作只是在亡羊補牢。我們要看到全面的態度，碰到事情我們不用逃避，也不用怕，實實在在承認，實實在在調查清楚，還受害者一個公道，這是一個態度問題。

侯友宜強調，最重要這幾年民進黨沒有反省的能力，不但沒有反省，更重要還包庇這些案情，讓案子不敢往上報，這是最嚴重的事情，所以我們大家要深深檢討，我們不怕遇到事情，事情不可能都不會發生，但我們要減少，遇到要快速處理，還受害者一個公道，加害者一定要付出代價。

媒體追問侯友宜，是否認為國民黨立委傅崐萁、國民黨智庫前特約副研究員曾柏文也被指控涉嫌性騷擾是泥巴戰？侯友宜表示，任何人、任何政黨都用嚴格的標準檢視，面對所有現階段又有很多件，不管大家的想法如何，我們一定要積極面對處理，毋枉毋縱，把調查的真相來告知大家。不管任何人，他的的態度都一樣，嚴格標準檢驗，嚴肅的面對這個議題，不容許任何人侵害別人的人身自主權，這些行為發生都該譴責。